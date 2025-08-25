رئيس بلدية موسكو: وحدات الدفاع الجوي الروسية تدمر مسيرتين توجهتا صوب موسكو

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين اليوم الاثنين أن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين كانتا في طريقهما صوب العاصمة الروسية.



وقال في منشور على تطبيق تيليغرام: "خدمات الطوارىء تعمل في موقع سقوط الحطام".