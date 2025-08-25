فرنسا تستدعي السفير الأميركي

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن بلاده استدعت السفير الأميركي تشارلز كوشنر بعد أن وجه رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون زعم فيها أن فرنسا لم تبذل جهودا كافية لوقف العنف المعادي للسامية.



وقالت الوزارة في بيان: "علمت فرنسا بادعاءات السفير الأميركي تشارلز كوشنر، الذي عبر في رسالة إلى رئيس الجمهورية عن قلقه إزاء تصاعد الأعمال المعادية للسامية في فرنسا، وأشار إلى عدم اتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات كافية لمكافحتها".



وأكدت أن "ادعاءات السفير غير مقبولة".