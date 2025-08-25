أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس كوريا الجنوبية: من الصعب قبول طلب واشنطن بمنح "مرونة" لعمليات قواتها على أراضينا
أخبار دولية
2025-08-25 | 00:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس كوريا الجنوبية: من الصعب قبول طلب واشنطن بمنح "مرونة" لعمليات قواتها على أراضينا
نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الاثنين عن رئيس البلاد لي جيه-ميونغ قوله إنه من الصعب على سول قبول طلب واشنطن بمنح "مرونة" لعمليات القوات الأميركية المتمركزة في البلاد.
وتعني هذه المرونة قدرة القوات الأميركية على تعديل مواقعها أو تدريباتها أو تحركاتها دون قيود صارمة من الجانب الكوري الجنوبي، وهو ما يثير قلق سول بشأن سيادتها على أراضيها.
وأدلى الرئيس الكوري الجنوبي بهذا التصريح على متن الطائرة التي أقلته إلى واشنطن حيث من المقرر أن يعقد اجتماع قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم.
وقال لي إنه يتوقع مناقشة قضايا الأمن القومي والإنفاق الدفاعي لكوريا الجنوبية وتفاصيل اتفاقية تجارية تم الاتفاق عليها بين البلدين أواخر تموز، وفقًا لما ذكرته وكالة يونهاب.
أخبار دولية
كوريا
الجنوبية:
الصعب
واشنطن
"مرونة"
لعمليات
قواتها
أراضينا
التالي
إيران تأمل بدء إمدادات الغاز الروسي إليها عبر أذربيجان قريبا
فرنسا تستدعي السفير الأميركي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-06-23
رئيس كوريا الجنوبية: الوضع في الشرق الأوسط "ملح للغاية"
أخبار دولية
2025-06-23
رئيس كوريا الجنوبية: الوضع في الشرق الأوسط "ملح للغاية"
0
أخبار دولية
2025-08-23
كوريا الشمالية تقول إن قوات كوريا الجنوبية أطلقت طلقات تحذيرية قرب الحدود
أخبار دولية
2025-08-23
كوريا الشمالية تقول إن قوات كوريا الجنوبية أطلقت طلقات تحذيرية قرب الحدود
0
أخبار دولية
2025-07-20
14 قتيلًا في كوريا الجنوبية في فيضانات وإنهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة
أخبار دولية
2025-07-20
14 قتيلًا في كوريا الجنوبية في فيضانات وإنهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة
0
أخبار دولية
08:53
الادعاء يطلب توقيف رئيس الوزراء السابق في كوريا الجنوبية لدوره في إعلان الأحكام العرفية
أخبار دولية
08:53
الادعاء يطلب توقيف رئيس الوزراء السابق في كوريا الجنوبية لدوره في إعلان الأحكام العرفية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:46
الشرع: نحتاج الى صفحة بيضاء بين سوريا ولبنان
أخبار دولية
03:46
الشرع: نحتاج الى صفحة بيضاء بين سوريا ولبنان
0
أخبار دولية
03:27
زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة جزر الكوريل الروسية
أخبار دولية
03:27
زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة جزر الكوريل الروسية
0
أخبار دولية
02:25
إيران تعقد محادثات مع الترويكا الأوروبية بشأن برنامجها النووي الثلاثاء في جنيف
أخبار دولية
02:25
إيران تعقد محادثات مع الترويكا الأوروبية بشأن برنامجها النووي الثلاثاء في جنيف
0
أخبار دولية
01:42
وزير المالية الألماني في كييف: أوكرانيا تستطيع الاعتماد علينا
أخبار دولية
01:42
وزير المالية الألماني في كييف: أوكرانيا تستطيع الاعتماد علينا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2025-08-20
محمد صلاح يدخل التاريخ بعد حصوله على جائزة لاعب العام للمرة الثالثة
رياضة
2025-08-20
محمد صلاح يدخل التاريخ بعد حصوله على جائزة لاعب العام للمرة الثالثة
0
أخبار لبنان
2025-08-12
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
أخبار لبنان
2025-08-12
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
0
أخبار لبنان
2025-07-03
بري وقع القوانين المقرة في المجلس وأحالها على مجلس الوزراء
أخبار لبنان
2025-07-03
بري وقع القوانين المقرة في المجلس وأحالها على مجلس الوزراء
0
أخبار دولية
02:25
إيران تعقد محادثات مع الترويكا الأوروبية بشأن برنامجها النووي الثلاثاء في جنيف
أخبار دولية
02:25
إيران تعقد محادثات مع الترويكا الأوروبية بشأن برنامجها النووي الثلاثاء في جنيف
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
حوادث السير... "الحق مش بس عالدولة"!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
حوادث السير... "الحق مش بس عالدولة"!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
"مقطوعة الماي عندك؟" هذه هي الاسباب والحلول..
تقارير نشرة الاخبار
13:22
"مقطوعة الماي عندك؟" هذه هي الاسباب والحلول..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
براك في اسرائيل: سعي لتفاهمات حول ورقة تسوية أمنية تشمل سوريا ولبنان وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:09
براك في اسرائيل: سعي لتفاهمات حول ورقة تسوية أمنية تشمل سوريا ولبنان وإسرائيل
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة النشرة المسائية 24-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة النشرة المسائية 24-8-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
2
حال الطقس
04:08
طقس لبنان: أجواء حارة اليوم وانخفاض تدريجي في الحرارة اعتباراً من الإثنين
حال الطقس
04:08
طقس لبنان: أجواء حارة اليوم وانخفاض تدريجي في الحرارة اعتباراً من الإثنين
3
أمن وقضاء
06:26
إمتهن عمليات النصب والإحتيال في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
أمن وقضاء
06:26
إمتهن عمليات النصب والإحتيال في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
4
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
5
خبر عاجل
09:07
ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)
خبر عاجل
09:07
ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)
6
خبر عاجل
11:38
معلومات للـLBCI: المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على أن ينتقل بعدها إلى بيروت
خبر عاجل
11:38
معلومات للـLBCI: المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على أن ينتقل بعدها إلى بيروت
7
خبر عاجل
13:31
رئيس الحكومة نواف سلام استقبل في دارته في قريطم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور حيث أعربوا عن دعمهم للقرارات الحكومية الأخيرة وتمّ البحث في الأوضاع الراهنة
خبر عاجل
13:31
رئيس الحكومة نواف سلام استقبل في دارته في قريطم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور حيث أعربوا عن دعمهم للقرارات الحكومية الأخيرة وتمّ البحث في الأوضاع الراهنة
8
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More