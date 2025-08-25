البرلمان الكمبودي يقر قانونا يسمح بالتجريد من الجنسية

أقر البرلمان الكمبودي قانونا يسمح بتجريد المتهمين بالتواطؤ مع دول أجنبية من جنسياتهم، وهو تشريع تخشى جماعات حقوقية أن يستخدم لقمع المعارضين.



ووافق كل أعضاء البرلمان الـ120 الذين حضروا جلسة الجمعية الوطنية، بمن فيهم رئيس الوزراء هون مانيت، بالإجماع على مشروع القانون.



وتتهم منظمات حقوق الإنسان الحكومة الكمبودية باستخدام قوانين صارمة لقمع المعارضة وتقييد حرية النقاش السياسي.



وأصدر ائتلاف من 50 منظمة حقوقية بيانا، حذّر فيه من أن القانون "مبهم الصياغة" و"سيكون له تأثير كارثي مخيف على حرية التعبير لجميع المواطنين الكمبوديين".



ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ إقرار التشريع قبل أن يوقعه رئيس الدولة ويصبح ساريا، لكن هذه الاجراءات تعتبر شكلية.