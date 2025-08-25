قناة الجزيرة تعلن استشهاد مصوّرها محمد سلامة في غارة إسرائيلية غزة

أكّدت قناة "الجزيرة" استشهاد مصوّرها الصحافي محمد سلامة في غارة إسرائيلية في قطاع غزة.وأفادت القناة على حسابها على منصة "إكس" بـ"استشهاد مصور الجزيرة محمد سلامة في قصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في خان يونس" في جنوب القطاع.