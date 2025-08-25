الشرع يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل ويلقي كلمة

يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تُعقد الشهر المقبل في نيويورك، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية وكالة فرانس برس الإثنين.وقال المسؤول من دون الكشف عن اسمه: "سيشارك الرئيس السوري أحمد الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على أن يلقي كلمة"، ستكون الأولى لرئيس سوري منذ العام 1967.