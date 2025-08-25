الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية جديدة في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

أعلن الجيش الروسي السيطرة على قرية جديدة في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، محققا المزيد من التقدم في الأراضي الأوكرانية في وقت عاد الجمود ليخيّم على مساعي التوصل لاتفاق سلام.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قرية زابوريزكه في المنطقة حيث تقدّمت القوات الروسية مؤخرا لأول مرة في إطار عمليتها العسكرية المتواصلة مند ثلاث سنوات ونصف.