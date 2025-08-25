الجيش الإسرائيلي: سنقود تحقيقا بعد الضربة على مستشفى ناصر في خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيجري تحقيقا أوليا بشأن الغارة على مستشفى ناصر في خان يونس والتي قال الدفاع المدني في غزة إنها أسفرت عن مقتل 15 شخصا بينهم أربعة صحافيين.



وأضاف الجيش في بيان أنه نفّذ "في وقت سابق اليوم ضربة في محيط مستشفى ناصر بخان يونس ووجّه رئيس هيئة الأركان العامة بإجراء تحقيق أولي في أقرب وقت"، موضحا أنه "يعرب عن أسفه إزاء أي إصابة طالت أشخاصا غير متورطين"، ومؤكدا أنه "لا يستهدف الصحافيين".