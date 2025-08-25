زيلينسكي‭:‬ مسؤولون أميركيون وأوكرانيون يجتمعون هذا الأسبوع

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يعتزم أن يناقش مع المبعوث الأميركي الخاص كيث كيلوغ الاستعدادات لعقد اجتماع محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأشار خلال إفادة مشتركة في كييف مع رئيس وزراء النرويج، الى أنه من المتوقع أن يجتمع مسؤولون أميركيون وأوكرانيون هذا الأسبوع لبحث هذه المسألة، وكذلك الضمانات الأمنية المحتمل تقديمها لأوكرانيا.