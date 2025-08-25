جمعية الصحافة الأجنبية تطالب إسرائيل بـ"توضيح فوري" بعد استشهاد صحافيين في غزة

طالبت جمعية الصحافة الأجنبية الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء بتقديم "توضيح فوري" وذلك بعد استشهاد خمسة صحافيين في ضربتين إسرائيليتين على مستشفى جنوب قطاع غزة.



وقالت الجمعية التي تتخذ من القدس مقرا وتمثّل الصحافيين العاملين من إسرائيل والضفة وغزة مع وسائل إعلام أجنبية، في بيان: "نطالب بتوضيح فوري من الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. ونحث إسرائيل، وبشكل نهائي، على وقف ممارستها المشينة والمتمثلة في استهداف الصحافيين".

