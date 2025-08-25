النروج تعتزم تخصيص 7,2 مليارات يورو كمساعدات لأوكرانيا في 2026

تعتزم الحكومة النروجية تخصيص 85 مليار كرونة (7,2 مليارات يورو) كمساعدات لأوكرانيا العام المقبل، وهو المبلغ نفسه الذي التزمت به في عام 2025، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور.



وإذا وافق البرلمان على الاقتراح، فسترتفع قيمة الدعم الإجمالي المدني والعسكري الذي تعتزم النروج تقديمه لكييف من 2023 إلى 2030، إلى 275 مليار كرونة (أكثر من 23 مليار يورو)، ما يعزز موقعها كواحدة من أبرز داعمي أوكرانيا.



وقال ستور في بيان: "ترغب الحكومة في تمديد برنامج المساعدة الاستثنائية لأوكرانيا خلال العام المقبل، عبر مساهمة إجمالية بقيمة 85 مليار كرونة للدعم العسكري والمدني".



وأضاف: "رغم الحديث عن وقف إطلاق النار والسلام، فإن الحرب في أوكرانيا ما تزال محتدمة. وفي ظل هذا الوضع، من المهم أن نُظهر دعما قويا ومتواصلا لأوكرانيا على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية".