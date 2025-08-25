أخبار
الخارجية السورية تدين "التوغل العسكري" الإسرائيلي في ريف دمشق
أخبار دولية
2025-08-25 | 09:22
الخارجية السورية تدين "التوغل العسكري" الإسرائيلي في ريف دمشق
دانت سوريا التوغل العسكري الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت جن بريف دمشق، والذي تم عبر قوة مؤلفة من إحدى عشرة آلية عسكرية وما يقارب ستين جنديًا، والسيطرة على تل باط الوردة في سفح جبل الشيخ، في انتهاك سافر السيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن هذا التصعيد الخطير يُعدّ تهديدًا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين، ويُجسد مجددًا النهج العدواني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال، في تحد صارخ لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما تلك المتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وإذ أكدت الوزارة أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يُقوّض جهود الاستقرار ويفاقم من حالة التوتر في المنطقة، فإنها تجدد دعوتها إلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لردع سلطات الاحتلال عن ممارساتها العدوانية، وضمان مساءلتها وفقا لأحكام القانون الدولي بما يكفل صون سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2025-06-12
الجيش الإسرائيليّ اعتقل عناصر من "حماس" في ريف دمشق
أخبار دولية
2025-06-12
الجيش الإسرائيليّ اعتقل عناصر من "حماس" في ريف دمشق
0
أخبار دولية
2025-06-23
الإمارات تدين "بأشد العبارات" الهجوم الإيراني على قاعدة عسكرية أميركية في قطر
أخبار دولية
2025-06-23
الإمارات تدين "بأشد العبارات" الهجوم الإيراني على قاعدة عسكرية أميركية في قطر
0
أخبار دولية
2025-07-17
مسؤول كردي يدعو دمشق إلى "مراجعة" نهجها في التعامل مع المكونات السورية
أخبار دولية
2025-07-17
مسؤول كردي يدعو دمشق إلى "مراجعة" نهجها في التعامل مع المكونات السورية
0
أخبار دولية
2025-07-16
الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب "هدف عسكري" في محيط قصر الرئاسة السوري
أخبار دولية
2025-07-16
الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب "هدف عسكري" في محيط قصر الرئاسة السوري
اخترنا لكم
أخبار دولية
11:40
"نادي قضاة لبنان" أوضح ملاحظات على قانون تنظيم القضاء العدليّ
أخبار دولية
11:40
"نادي قضاة لبنان" أوضح ملاحظات على قانون تنظيم القضاء العدليّ
0
أخبار دولية
11:16
ترامب يثير تساؤلات حول كوريا الجنوبية
أخبار دولية
11:16
ترامب يثير تساؤلات حول كوريا الجنوبية
0
أخبار دولية
11:12
رئيس الوزراء الفرنسيّ: لإجراء البرلمان تصويتًا على الثقة في الحكومة
أخبار دولية
11:12
رئيس الوزراء الفرنسيّ: لإجراء البرلمان تصويتًا على الثقة في الحكومة
0
أخبار دولية
11:07
ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على العاصمة اليمنية
أخبار دولية
11:07
ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على العاصمة اليمنية
زوارنا يقرأون الآن
منوعات
2025-08-01
مع تراجع كوكب عطارد في برج الأسد... إليكم الأبراج الأكثر تأثراً بهذا الحدث الكوني!
منوعات
2025-08-01
مع تراجع كوكب عطارد في برج الأسد... إليكم الأبراج الأكثر تأثراً بهذا الحدث الكوني!
0
خبر عاجل
2025-06-19
تقارير إعلامية إسرائيلية: مستشفى في جنوب إسرائيل تعرض لقصف صاروخيّ إيرانيّ
خبر عاجل
2025-06-19
تقارير إعلامية إسرائيلية: مستشفى في جنوب إسرائيل تعرض لقصف صاروخيّ إيرانيّ
0
خبر عاجل
2025-07-13
فوز المنتخب الياباني على منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة بنتيجة 72-68 ضمن بطولة كأس آسيا
خبر عاجل
2025-07-13
فوز المنتخب الياباني على منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة بنتيجة 72-68 ضمن بطولة كأس آسيا
0
أخبار لبنان
2025-08-19
وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا
أخبار لبنان
2025-08-19
وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا
بالفيديو
أخبار دولية
07:00
الملف السوري-الإسرائيلي يتقدم... هذه التفاصيل
أخبار دولية
07:00
الملف السوري-الإسرائيلي يتقدم... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:41
لبنان يترقب ما إذا كانت جلسة التجديد لـ"اليونيفيل" ستعقد اليوم... وهذه السيناريوهات المطروحة
تقارير نشرة الاخبار
06:41
لبنان يترقب ما إذا كانت جلسة التجديد لـ"اليونيفيل" ستعقد اليوم... وهذه السيناريوهات المطروحة
0
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
0
أخبار دولية
00:35
جيه.دي فانس: روسيا قدمت تنازلات كبيرة لإنهاء حربها مع أوكرانيا
أخبار دولية
00:35
جيه.دي فانس: روسيا قدمت تنازلات كبيرة لإنهاء حربها مع أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات
الأكثر قراءة
1
خبر عاجل
06:03
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
خبر عاجل
06:03
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
2
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
3
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
4
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
5
حال الطقس
03:19
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
03:19
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
6
خبر عاجل
09:05
"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء
خبر عاجل
09:05
"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء
7
أمن وقضاء
01:39
أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز
أمن وقضاء
01:39
أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز
8
خبر عاجل
03:53
مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة
خبر عاجل
03:53
مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة
