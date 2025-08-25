المستشار الاقتصاديّ للبيت الأبيض: اختيار بديل لرئيس مجلس الاحتياطيّ الاتحاديّ سيستغرق على الأرجح شهورًا

أكّد المستشار الاقتصاديّ للبيت الأبيض كيفن هاسيت أنّ تحرك إدارة الرئيس الأميركيّ لاختيار بديل لرئيس مجلس الاحتياطيّ الاتحاديّ (البنك المركزيّ الأميركيّ) جيروم باول سيستغرق على الأرجح شهورًا.



وقال هاسيت، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي): "أتوقع أن يستغرق هذا الأمر بضعة أشهر أخرى قبل أن يقرر الرئيس (ترامب) اسم رئيس البنك المركزيّ المقبل".



وأشار إلى أنّ وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسنت يجري حاليًا مقابلات مع مرشحين محتملين.