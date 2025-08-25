قوة عسكرية اسرائيلية تتوغل في بلدة بيت جن

وصلت قوة عسكرية اسرائيلية إلى بلدة بيت جن في ريف دمشق.



وأطلق الجيش الإسرائيليّ النار في الهواء لتفريق المحتجين في بيت جن، بعد تقدم القوات الإسرائيلية إلى عمق الأراضي السورية.