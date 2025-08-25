أخبار
الشرع: نحتاج الى صفحة بيضاء بين سوريا ولبنان

أخبار دولية
2025-08-25 | 03:46
مشاهدات عالية
7min
الشرع: نحتاج الى صفحة بيضاء بين سوريا ولبنان

رأى الرئيس السوري أحمد الشرع أن لبنان عانى كثيرا من السياسة السورية في خلال حكم النظام، لافتا الى أن هناك ما يسمى قهر الجغرافيا، فالجغرافيا أثرت سلبيا في لبنان.

وقال الشرع في خلال استقباله وفداً إعلامياً عربياً، يضم مديري مؤسسات إعلامية، وبينهم رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر، ورؤساء تحرير صحف عربية ووزراء إعلام سابقين: "نحتاج الى صفحة جديدة بيضاء بين سوريا ولبنان يكتب فيها تاريخ جديد للعلاقات بين البلدين. ويجب الغاء الذاكرة السلبية بينهما، وهناك عزيمة لالغائها".

ولفت الى أن لبنان بحاجة الى الاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي وبإمكان لبنان أن يستفيد كثيرا من الهبة الاقتصادية في سوريا، مشيرا الى أن هناك الكثير من المشتركات من موانئ وطرق وإمكانات للتعاون.

وشدد على أنه يجب الا يفهم أن سوريا تريد أن تتحكم في لبنان، لافتا الى أن دخول البيوت يجب ان يتم من الأبواب وهذا افضل شيء، قائلا: "هذا ما قمته به. تحدثت الى الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء نواف سلام".

وأكد الشرع أنه بعد تحرير دمشق لم يدل بأي تصريح ضد حزب الله مع أنه يحق له ذلك، حاولت أقول اننا في لبنان على مسافة واحدة من الجميع.

وقال: "هناك غليان في الشرق الأوسط، من غزة الى الصفة الغربية وغيرها. هناك اطراف في المنطقة تريد ان يكون لها دور وتريد استغلال بعض الأمور. ايران خسرت كثيرا ومحورها خسر كثيرا وهي تحاول استغلال بعض الأمور للعودة".

وأضاف: "المنطقة تحتاج الي تصفير المشاكل. عندما وقعت ازمة في سوريا تأثرت كل المنطقة، لذلك تريد الدفع نحو الاستقرار في المنطقة وركزت على العمل على تحسين وضع سوريا واقتصادها وتقديم نموذج للمنطقة ودعم الاستقرار فيها".

وأعلن أنه بعث برسالة الى لبنان والعراق وبعض دول المنطقة عبر تشكيل الحكومة السورية، مؤكدا أنه يرفض المحاصصة. 
 
السفر الى نيويورك

وكشف الشرع أنه سيشارك في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، للمرة الأولى منذ ١٩٦٧، مشيرا الى أن مشاركته هي احد العناوين الكبرى التي تدل الى تصحيح المواقف من سوريا سواء بسبب سياسات سوريا او بسبب سياسات بعض الدول نحو سوريا. وقال: "مثلا في سوريا كانت هناك عقوبات أميركية منذ ١٩٧٩. اما الان هناك علاقات جيدة مع اميركا والسعودية وتركيا والامارات وقطر والأردن".

الاتفاقات الابراهيمية

وأكد الشرع أن الاتفاقات حصلت بين إسرائيل ودول ليس عندها خلافات وليست مجاورة، لافتا الى أن سوريا وضعها مختلف.

وقال: "لدينا الجولان ارض محتلة لذلك فان نسخ الاتفاقات الابراهيمية امر ليس مناسبا في سوريا والقادة الكبار لا يفكرون بالتفاصيل".

وأضاف: "في أي واقع كهذا هناك خيارات كثيرة، مثلا خيار الحرب، وهي ليست في صالح المنطقة على الاطلاق. سوريا تريد تصفير المشاكل ومعالجة الخلافات. هذا استراتيجيتنا. هناك من يريد جر سوريا الى حرب. مهمة القيادة هي عدم الانجرار الى حرب. هذا لايعنى انه ليست لدينا عناصر قوة، لدينا عناصر قوة ولدينا حلفاء وتحالفات إقليمية ودولية، ومهمة السلطة ان تعرف مكامن القوة وتقرر خياراتها. نحن شرحنا موقفنا وحصلنا على دعم لسوريا موحدة وقوية:.
 
اتفاق فك الاشتباك

ولفت الشرع الى أن النظام السابق كان مرتبطا باتفاق فك الاشتباك للعام ١٩٧٤وأن هناك قوات دولية لتطبيق اتفاق فك الاشتباك، مشيرا الى أنه في ٨ كانون الأول، انهارت الخطة التي كانت تعمل عليها إسرائيل وهي محاربة ايران في سوريا بعد لبنان، وكان التقدير الاستخباراتي الإسرائيلي خطأ، اذ ان النظام السوري انهار وفي يوم واحد وجدت إسرائيل نفسها امام واقع جديد فتعرضت الاستراتيجية الإسرائيلية لصدمة.

واعتبر أن المبالغة بالاعتبارات الأمنية تؤدي الى حرب، وأن التقارير الأمنية الاستخباراتية الخاطئة تؤدي الى حرب، مشيرا الى أنه يبدو ان إسرائيل لاتزال أسيرة ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ والفشل الاستخباراتي الإسرائيلي.
 
ولفت الى أن أي سياسة ترمي الى نوع من التقسيم في سوريا لن تنجح. 

وقال: "الجولان محتل منذ العام ١٩٦٧ ولم يعترف احد بالاحتلال. حتى بيان ترمب بالاعتراف بالضم لايحظى بدعم عربي واقليمي ودولي لان الدول ضد تقسيم الدول لانهال اتريد العدوى وتريد الحفاظ على وحدة الدول".
 
وأضاف: "خلاصة الكلام انه عندما تلوح إسرائيل بالتقسيم، فالهدف هو الضغط، هذا غير واقعي لانه سيصطدم بالواقع. هناك كتلة شعبية سوريا كبيرة ضد التقسيم".
 
وأشار الى أن الأولوية حاليا للعودة لاتفاق فك الاشتباك للعام ١٩٧٤ او شيء مشابه، أي ضبط الوضع الأمني في جنوب سوريا باشراف دولي.

وأوضح أن "انجاز الاتفاق الأمني يتوقف على مضمونه، وعندما ننجز أي شيء لن نكون خجولين، سنعلن أي خطوة نقوم بها اذا كانت فيها مصلحة للبلد وتساهم في تحقيق الاستقرار".
 
الجيوب الداخلية

وأكد الشرع أن السويداء ٩٠% من أهلها مرتبطون بدمشق، مشيرا الى أنه في الاحداث الأخيرة، قلة قليلة تثير اضطرابات وبعضها ينسق مع إسرائيل والى أن هناك قوات عسكرية فيها ضباط من النظام السابق وتجار مخدرات.

ولفت الى أن اشتباكات حصلت بين الدروز والبدو وحصلت أخطاء من كل الأطراف وتدخلت قوات الامن وربما حصلت بعض الأخطاء.

وشدد على أن حل الأمور بالغضب خطأ، مشيرا الى أن الحل بالصبر والعمل على ترميم الأمور بين الدروز والبدو والذهاب الى حالات من التفاهم، مؤكدا أن  بعض الطروحات بالتقسيم بدعم من إسرائيل هي حالمة.

وأكد الشرع أن سوريا موحدة والسلاح تحت سلطة الدولة، لافتا الى أن السلاح المتفلت لن يؤدي الى الاستقرار ويضر بسوريا والاقليم والجوار.
 
قسد
 
وأوضح الرئيس السوري الى أن هناك "قسد" وهناك الاكراد، معربا عن تعاطفه مع الاكراد ومعاناتهم بسبب بعض التصرفات العنصرية السابقة عبر عقود سابقة.
 
ولفت الى أن هناك قرى متناثرة في شمال شرقي سوريا في محيط عربي، والى أن هناك غطاء أميركي لمحاربة "داعش" وتفاهمات تحصل بيننا وبين الاميركيين حول ذلك، ووساطات دولية وذاهبون نحو التفاهم.

وشدد على أنه اذا كان الهدف هو حقوق الاكراد، فلا داعي لنقطة دم لان هذا الامر سيكون في الدستور، اما المحاصصة فهي غير مقبولة.

وقال إن اتفاق ١٠ آذار الماضي لاقى قبولا من جميع الأطراف وهذه الوثيقة مرجع للحوار.
 
العراق

وأشار الشرع الى أنه خلال معركة "ردع العدوان" وتحرير سوريا لاحظ ان بعض الاطراف تحاول استغلال الوضع، مشيرا الى أن تابع مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني واهتماماته واولوياته التنموية ورغبته بتحقيق الاستقرار وتشجيع الاستثمار.

وقال: "بعد تحرير حلب في تشرين الثاني، كانت عيوني على مواقف اطراف كثيرة بينها العراق. كانت هناك حالة ضاغطة على القرار في العراق، فلم اتوان عن طمأنة الحالة العراقية.  تدخل العراق في الشأن السوري كان سيعقد الأمور. فارسلت رسائل طمأنة. السوداني استجاب واكتفى بحماية الحدود دون التدخل في سوريا. هذه خطوة في الاتجاه الصحيح. انا ادخل من الأبواب واصريت على الدخول عبر الحكومة العراقية، السوداني لديهم رغبة بتحسين العلاقات وانا لدي رغبة ونحن نسير بالتدرج، رغم الجروح الناتجة من تدخل بعض الأطراف العراقية في سوريا".
 
المسيرة الشخصية

وأكد الرئيس السوري أنه ليس امتدادا للأحزاب الإسلامية سواء التنظيمات الجهادية او الاخوان المسلمين او الربيع العربي، مشيرا الى أن إدارة المشهد في سوريا بطريقة التنظيمات ليست صحيحة.
 
وأعلن أنه "لدينا خطط استراتيجية لبناء سوريا المستقبل، ربط موانئ سوريا وطرق وسكك سوريا بالدول المجاورة والعالم. إضافة الى الإمكانات السياحية وكون سوريا سلة غذائية".
 
ولفت إلى أن سوريا تنتقل من ثقافة اقتصادية شرقية الى ثقافة اقتصادية هجينة، وأنها ذاهبة الى نهضة وفيها اصلاح قانوني ومصرفي.

