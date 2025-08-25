مدير منظمة الصحة يطالب بوقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية بعد قصف مستشفى بغزة

دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى وقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في قطاع غزة، بعدما أعلن مسؤولون فلسطينيون استشهاد 20 شخصا على الأقل في غارتين إسرائيليتين على مستشفى بجنوب القطاع.



وقال غيبريسوس في منشور على "إكس": "بينما يتضور سكان غزة جوعا، يزداد تقييد وصولهم المحدود أصلا إلى الرعاية الصحية بسبب الهجمات المتكررة... لا يسعنا إلا أن نؤكد: أوقفوا الهجمات على الرعاية الصحية. أوقفوا إطلاق النار الآن!".