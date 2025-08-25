حكمت الهجري يطالب بإقليم "منفصل" لدروز سوريا

طالب أحد أبرز الزعماء الروحيين للدروز في سوريا حكمت الهجريّ بإقليم "منفصل"، تزامنًا مع سعيه إلى توحيد الفصائل المسلحة ضمن تشكيل واحد، بعيد أعمال العنف الدامية في محافظة السويداء، معقل الأقلية في جنوب البلاد.



وشهدت محافظة السويداء بدءا من 13 تموز ولأسبوع اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول الى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر الى جانب البدو.



وقال الهجري، وفق مقطع مصور نشره موقع "السويداء 24" الإخباريّ المحليّ: "بعد المحنة الأخيرة، التي مررنا بها وكان القصد منها إبادتنا كطائفة درزية، نطلب من كل شرفاء العالم من كل الدول الحرة والشعوب الحرة بأن تقف إلى جانبنا كطائفة درزية في الجنوب السوريّ لإعلان إقليم منفصل لحمايتنا".