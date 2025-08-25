ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على العاصمة اليمنية

ارتفعت حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت بنى تحتية للطاقة في العاصمة اليمنية صنعاء إلى عشرة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أنيس الأصبحي في بيان: "تجرم وتدين وزارة الصحة والبيئة بأشد العبارات جريمة العدوان الصهيونيّ التي استهدفت العاصمة صنعاء ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء و92 جريحًا".



وأفاد الأصبحي في حصيلة سابقة عن سقوط ستة قتلى وإصابة 86 شخصًا بجروح جراء الغارات.