رئيس الوزراء الفرنسيّ: لإجراء البرلمان تصويتًا على الثقة في الحكومة

أكّد رئيس الوزراء الفرنسيّ فرانسوا بايرو سعيه لإجراء البرلمان تصويتًا على الثقة في الحكومة، الثامن من أيلول، في إطار سعيه لحشد الدعم الميزانية التي لا تحظى بشعبية، مما يهدد بمزيد من عدم اليقين السياسيّ في البلاد.



وكان بايرو اقترح خفض الإنفاق بأكثر من 40 مليار يورو، مما أثار استياء أحزاب المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء.