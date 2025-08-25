أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب يثير تساؤلات حول كوريا الجنوبية
أخبار دولية
2025-08-25 | 11:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب يثير تساؤلات حول كوريا الجنوبية
أثار الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب تساؤلات حول كوريا الجنوبية قبل ساعات فقط من اجتماعه مع رئيسها الجديد لي جاي ميونج في البيت الأبيض.
وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال: "ما الذي يجري في كوريا الجنوبية؟
وأضاف: "يبدو وكأنه تطهير أو ثورة. لا يمكن حدوث ذلك والقيام بأعمال تجارية هناك وأنا أقابل الرئيس الجديد اليوم في البيت الأبيض".
آخر الأخبار
أخبار دولية
تساؤلات
كوريا
الجنوبية
التالي
رئيس بلدية موسكو: وحدات الدفاع الجوي الروسية تدمر مسيرتين توجهتا صوب موسكو
براك في اسرائيل: سعي لتفاهمات حول ورقة تسوية أمنية تشمل سوريا ولبنان وإسرائيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-08-11
لجنة حماية الصحفيين: نمط إسرائيل في وصف الصحفيين بالإرهابيين من دون تقديم أدلة موثوقة يثير تساؤلات جدية حول نيتها
آخر الأخبار
2025-08-11
لجنة حماية الصحفيين: نمط إسرائيل في وصف الصحفيين بالإرهابيين من دون تقديم أدلة موثوقة يثير تساؤلات جدية حول نيتها
0
أخبار دولية
2025-07-31
ترامب: توصّلنا لاتفاق مع كوريا الجنوبية يتضمن رسوما جمركية أميركية بنسبة 15%
أخبار دولية
2025-07-31
ترامب: توصّلنا لاتفاق مع كوريا الجنوبية يتضمن رسوما جمركية أميركية بنسبة 15%
0
أخبار دولية
2025-08-23
كوريا الشمالية تقول إن قوات كوريا الجنوبية أطلقت طلقات تحذيرية قرب الحدود
أخبار دولية
2025-08-23
كوريا الشمالية تقول إن قوات كوريا الجنوبية أطلقت طلقات تحذيرية قرب الحدود
0
منوعات
2025-08-22
مع استعداده لتغيير مسكنه... قرار الأمير وليام يثير التساؤلات حول مستقبل قصر باكينغهام
منوعات
2025-08-22
مع استعداده لتغيير مسكنه... قرار الأمير وليام يثير التساؤلات حول مستقبل قصر باكينغهام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زهران مامداني… أول مسلم شيعيّ قد يحكم نيويورك
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زهران مامداني… أول مسلم شيعيّ قد يحكم نيويورك
0
أخبار دولية
13:57
ترامب: وجود جهد دبلوماسيّ "جادا للغاية" في شأن غزة
أخبار دولية
13:57
ترامب: وجود جهد دبلوماسيّ "جادا للغاية" في شأن غزة
0
أخبار دولية
13:49
مناقشة للتطورات في سوريا والمنطقة مع براك
أخبار دولية
13:49
مناقشة للتطورات في سوريا والمنطقة مع براك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي
تقارير نشرة الاخبار
13:24
العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:40
البرلمان الكمبودي يقر قانونا يسمح بالتجريد من الجنسية
أخبار دولية
00:40
البرلمان الكمبودي يقر قانونا يسمح بالتجريد من الجنسية
0
أخبار دولية
2025-08-16
الشرع إستقبل البطريرك يازجي... وتأكيد على الدور الوطني للكنيسة
أخبار دولية
2025-08-16
الشرع إستقبل البطريرك يازجي... وتأكيد على الدور الوطني للكنيسة
0
آخر الأخبار
2025-04-09
الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى الحرب ولن نعتدي على أي دولة ولكننا سنواجه أي اعتداء بقوة
آخر الأخبار
2025-04-09
الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى الحرب ولن نعتدي على أي دولة ولكننا سنواجه أي اعتداء بقوة
0
منوعات
2025-04-14
الفاتيكان يعلن مصمم كاتدرائية برشلونة أنطوني غاودي "مكرما"
منوعات
2025-04-14
الفاتيكان يعلن مصمم كاتدرائية برشلونة أنطوني غاودي "مكرما"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بوجودكن نحنا ربحانين هذا عيد الـLBCI الـ40
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بوجودكن نحنا ربحانين هذا عيد الـLBCI الـ40
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زهران مامداني… أول مسلم شيعيّ قد يحكم نيويورك
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زهران مامداني… أول مسلم شيعيّ قد يحكم نيويورك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المصارف تتحدث عن أمل في المرحلة المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المصارف تتحدث عن أمل في المرحلة المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي
تقارير نشرة الاخبار
13:24
العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ريفييرا غزة في الجنوب...تهجير مقنع مرفوض لبنانيًا
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ريفييرا غزة في الجنوب...تهجير مقنع مرفوض لبنانيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
الاحتلال الاسرائيلي يسير عكس الاتفاق ويوسّع النقاط المحتلة والمناطق العازلة
تقارير نشرة الاخبار
13:07
الاحتلال الاسرائيلي يسير عكس الاتفاق ويوسّع النقاط المحتلة والمناطق العازلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
نتنياهو وبراك: دعم إسرائيل لحكومة لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله وتقدم في الملف السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:06
نتنياهو وبراك: دعم إسرائيل لحكومة لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله وتقدم في الملف السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
مشاورات مكثفة في مجلس الأمن حول تمديد ولاية قوات اليونيفيل وتعديلات مقترحة
تقارير نشرة الاخبار
13:00
مشاورات مكثفة في مجلس الأمن حول تمديد ولاية قوات اليونيفيل وتعديلات مقترحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:03
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
خبر عاجل
06:03
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
2
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
3
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
4
حال الطقس
03:19
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
03:19
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
5
خبر عاجل
09:05
"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء
خبر عاجل
09:05
"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء
6
أمن وقضاء
01:39
أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز
أمن وقضاء
01:39
أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز
7
خبر عاجل
03:53
مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة
خبر عاجل
03:53
مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة
8
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More