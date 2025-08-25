ترامب يثير تساؤلات حول كوريا الجنوبية

أثار الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب تساؤلات حول كوريا الجنوبية قبل ساعات فقط من اجتماعه مع رئيسها الجديد لي جاي ميونج في البيت الأبيض.



وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال: "ما الذي يجري في كوريا الجنوبية؟



وأضاف: "يبدو وكأنه تطهير أو ثورة. لا يمكن حدوث ذلك والقيام بأعمال تجارية هناك وأنا أقابل الرئيس الجديد اليوم في البيت الأبيض".