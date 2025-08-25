إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة في محافظة دمشق قادمة من الأراضي اللبنانية

أحبط فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق، بالتعاون مع مديرية أمن الحدود في منطقة الزبداني، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي اللبنانية، تقدّر بحوالى 498 كف حشيش مخدر، إضافة إلى 198 ظرف حبوب مخدرة.



وخلال تنفيذ العملية وقع اشتباك مع المهربين، مما اضطرهم إلى ترك الحمولة والفرار. وقد تمت مصادرة الكمية كاملة، وتنظيم الضبط اللازم.



وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات للحدّ من تهريب وانتشار هذه الآفة الخطيرة، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده.