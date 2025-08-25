زيلينسكي: عقدنا لقاء جيدًا مع المبعوث الرئاسيّ الأميركيّ الخاص

عقد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي اجتماعًا مثمرًا مع المبعوث الأميركيّ الخاص كيث كيلوج للبحث فيه ممارسة الضغط على روسيا لدفعها عقد "محادثات حقيقية" لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.



وكتب زيلينسكي على تيليغرام: "عقدنا لقاء جيدًا مع المبعوث الرئاسيّ الأميركيّ الخاص كيث كيلوج".



وأضاف: "ناقشنا كيفية التأثير على روسيا، وإجبارها على إجراء محادثات جادة لوضع حد لهذه الحرب ومستعدون لعقد محادثات على مستوى القادة. هذا أمر ضروري لحل القضايا الرئيسية".



وعبر زيلينسكي عن تقدير أوكرانيا "لاستعداد الولايات المتحدة للانضمام إلى منظومة الأمن الأوكرانية".



وأكد أن التعاون الأمنيّ بينهما بالغ الأهمية، لا سيما فيما يتعلق بشراء الأسلحة وتطوير وبيع الطائرات المسيرة.