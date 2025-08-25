ترامب: قد أزور الصين العام الحاليّ

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنه يتوقع أن يقوم بزيارة إلى الصين خلال العام الحاليّ أو بداية العام المقبل على أبعد تقدير.



وأشار إلى تحسن في العلاقات الاقتصادية بين البلدين رغم تلويحه بمزيد من التعرفات ضد بكين.



وتحدث ترامب أمام صحافيين أثناء لقائه نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في واشنطن الاثنين عن محادثات أجراها مع نظيره الصيني شين جينبينغ، مؤكدا أنه "في وقت ما من العام الحالي أو بداية العام المقبل على الأكثر سوف نذهب إلى الصين".



وتعهد الرئيس الأميركيّ "بعلاقات رائعة مع الصين".



وقال ترامب: "هم لديهم أوراق ونحن لدينا أوراق مدهشة ولكني لا أريد اللعب بتلك الأوراق" لأنّها "ستدمر الصين".



وأضاف: "عليهم أن يعطونا المغناطيس. إذا لم يعطونا المغناطيس سنضطر لفرض تعرفة بنسبة 200 في المئة".



وتُعدّ الصين أكبر منتج عالمي للمعادن الأرضية النادرة المستخدمة في صناعة المغناطيسات الأساسية لصناعات السيارات والإلكترونيات والدفاع.

