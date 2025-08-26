إخماد حريق إندلع في مصفاة نوفوشاختينسك الروسية

أعلن يوري سليوسار، القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف، أن السلطات نجحت في إخماد الحريق الذي اندلع في مصفاة نوفوشاختينسك الروسية.



واندلعت النيران نتيجة هجوم بطائرات مسيرات أوكرانية في 21 آب.