ليسا كوك: ترامب لا يملك سلطة إقالتي من المركزي الأميركي ولن أستقيل

أعلنت ليسا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يملك سلطة إقالتها من البنك المركزي، وأنها لن تستقيل.وجاء تصريح كوك بعدما أعلن ترامب في وقت سابق إقالتها من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأثر فوري.وقالت كوك في بيان: "زعم الرئيس ترامب أنه أقالني 'لسبب وجيه' في حين أنه لا يوجد سبب قانوني، وليس لديه صلاحية القيام بذلك... لن أستقيل. سأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأميركي كما أفعل منذ عام 2022".