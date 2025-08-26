إيران ترفض الاتهامات الأسترالية وتتعهد الرد بالمثل على طرد سفيرها



رفضت إيران الثلاثاء الاتهامات التي وجّهتها إليها أستراليا بالضلوع في هجومين معاديين للسامية في سيدني وملبورن، متعهدة الرد بالمثل على قرار كانبيرا طرد سفيرها.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي أسبوعي إن "الاتهام الموجه مرفوض بالكامل" مضيفا أن "أي خطوة غير مناسبة وغير مبررة على مستوى دبلوماسي ستُقابل بالمثل".



وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي قد اتهم في وقت سابق إيران بالوقوف خلف حريق استهدف مقهى متخصص بتقديم أطعمة محللة لليهود (كوشر) في ضاحية بونداي بسيدني في تشرين الأول 2024، وحريق آخر متعمد على كنيس "أداس إسرائيل" في ملبورن في كانون الأول من العام نفسه.



ولم يتسبب أي من الهجومين بخسائر بشرية.

