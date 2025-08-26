العفو الدولية: للتحقيق بتدمير إسرائيل قرى في جنوب لبنان باعتباره جريمة حرب

اعلنت منظمة العفو الدولية في تحقيق إن الجيش الإسرائيلي ألحق دمارًا واسعًا متعمدًا في الكثير من القرى الحدودية في جنوب لبنان خلال حربه الأخيرة مع حزب الله، داعيةً إلى التحقيق بذلك باعتباره جريمة حرب.



واعتبرت أنه يجب التحقيق في تدمير الجيش الإسرائيلي الواسع والمتعمد للممتلكات المدنية والأراضي الزراعية في مختلف أنحاء الجنوب، مشيرةً إلى أنها أرسلت أسئلة للجيش الإسرائيلي أواخر حزيران حول الدمار في الجنوب لكنها لم تتلق جوابًا بعد.



ووثقت المنظمة تعرض أكثر من 10000 منشأة لأضرار جسيمة أو للتدمير بين 1 تشرين الأول 2024 و26 كانون الثاني 2025.