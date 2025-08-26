الأخبار
السعوديّة تدين بشدة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتوغلها داخل الأراضي السورية
أخبار دولية
2025-08-26 | 08:23
السعوديّة تدين بشدة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتوغلها داخل الأراضي السورية
دان مجلس الوزراء السعوديّ بشدة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتوغلها داخل الأراضي السورية والتدخل في شؤونها الداخلية.
وأكّد دعم المملكة الكامل لما تتخذه الحكومة السورية من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم الأهليّ وسيادة الدولة ومؤسساتها، والرفض القاطع لأي دعوات انفصالية لتقسيم هذا البلد الشقيق.
كما أكّد دعمه لمخرجات الاجتماع الاستثنائيّ لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلاميّ، الذي عُقد في جدة؛ لبحث العدوان الإسرائيليّ المتواصل على الشعب الفلسطينيّ، وتنسيق آليات التحرك لوقف الإبادة الجماعية والقرارات والخطط الرامية إلى ترسيخ الاحتلال والسيطرة الكاملة على قطاع غزة.
وشدّد على أنّ استمرار الانتهاكات الإسرائيلية من دون مساءلة أو عقاب يُقوّض النظام الدوليّ وقواعد القانون الدوليّ، ومن شأنه توسيع دائرة الصراع والاضطرابات وتهديد الأمن والسلم على المستويين الإقليميّ والعالميّ.
