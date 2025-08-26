دمشق نددت بقصف إسرائيليّ جنوب سوريا

ندّدت الخارجية السورية بقصف إسرائيليّ على قرية في جنوب سوريا، أدّى إلى مقتل شخص، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).



واعتبرته "خرقًا فاضحًا" للقانون الدوليّ.



واستنكرت توغّل القوات الاسرائيلية في بلدة في ريف القنيطرة و"شنّها حملات اعتقال بحق المدنيين"و"إعلانها الاستمرار في التمركز غير المشروع في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة".



واعتبرت أنّ "هذه الممارسات العدوانية تمثل خرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدوليّ ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن في المنطقة".



وطالبت كذلك "المجتمع الدوليّ، ولاسيما مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوضع حدّ لهذه الانتهاكات المستمرة".