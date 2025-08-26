نائب وزير الخارجية الإيرانيّ: إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية

أكّد نائب وزير الخارجية الإيرانيّ كاظم غريب آبادي أنّ إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية والحل الذي يصب في مصلحة الجميع، وذلك بعد اجتماع مع القوى الأوروبية الثلاث الكبرى في جنيف حول برنامجها النوويّ.



وخصص اجتماع اليوم لمناقشة مطالب الغرب باستئناف عمليات تفتيش المواقع النووية في إيران وإحياء المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق في شأن البرنامج النوويّ أو مواجهة إعادة فرض العقوبات التي رُفعت بموجب اتفاق عام 2015.