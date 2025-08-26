القوات على الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا نصبت كمينًا محكمًا لضبط شحنة مواد مخدرة

نصبت القوات على الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا كمينًا محكمًا لضبط شحنة مواد مخدرة كانت متجهة نحو الأراضي السورية، وفق ما أكّد قائد المنطقة الغربية في الإدارة العامة لحرس الحدود في وزارة الداخلية السورية.وأوضح أنّه "عند وصول المهربين اللبنانيين إلى الموقع المذكور، بادروا بإطلاق النار على المهرب السوري وعناصر حرس الحدود، مما أدى إلى وقوع اشتباك أسفر عن مقتل مهرب لبناني، وإلقاء القبض على آخر بعد إصابته، حيث تم إحالته إلى القضاء المختص، وضبط الشحنة المذكورة".