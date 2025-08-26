الأخبار
زيلينسكي: تركيا أو دول خليجية أو دول أوروبية قد تستضيف محادثات مع بوتين
أخبار دولية
2025-08-26 | 12:40
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تركيا أو دول بمنطقة الخليج أو من أوروبا ربما تستضيف محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة: "الآن، هذا الأسبوع ستجري اتصالات مع تركيا، واتصالات مع دول خليجية ودول أوروبية ربما تستضيف محادثات مع الروس... من جانبنا، ستجري تهيئة الأمور إلى أقصى حد من أجل إنهاء الحرب".
ويأتي تعليق زيلينسكي في وقت قال فيه مدير مكتبه أندريه يرماك إنه ورئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني يزوران قطر للاجتماع مع وزير الدفاع القطري.
ودعا زيلينسكي إلى إجراء محادثات مع بوتين، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إنه لم يتم إعداد جدول أعمال لمثل هذا الاجتماع.
