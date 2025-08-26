الأخبار
الأمم المتحدة تنشئ فريقا دوليا معنيا بالذكاء الاصطناعي

أخبار دولية
2025-08-26 | 16:43
الأمم المتحدة تنشئ فريقا دوليا معنيا بالذكاء الاصطناعي

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة فريقا من الخبراء العلميين في مجال الذكاء الاصطناعي كلّفته بمساعدة المجتمع الدولي على اتّخاذ قرارات مستنيرة في هذا الخصوص.
     
وفي ظلّ المخاوف المتنامية من التطوّر السريع لتكنولوجيات ثورية قد تهدّد الديموقراطية وحقوق الإنسان، التزمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في أيلول الماضي في سياق "ميثاق المستقبل" بإنشاء مجموعة من هذا القبيل لإرشاد الحوار الدولي بين الحكومات والجهات الفاعلة في هذا القطاع.
     
وبموجب قرار اعتمد الثلاثاء، أنشأت الجمعية العامة رسميا "الفريق العلمي الدولي المستقلّ للذكاء الاصطناعي" المكلّف بتقديم "تقييمات علمية مسندة ببينات توجز وتحلّل في إطارها الدراسات القائمة حول وعود الذكاء الاصطناعي ومخاطره وتداعياته".
     
ومن شأن هذه التقارير السنوية أن "ترشد اتّخاذ القرارات من دون أن تكتسي طابعا ملزما".
     
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإنشاء هذا الفريق الذي يشكّل "وصلة أساسية بين الأبحاث المتطوّرة في مجال الذكاء الاصطناعي والسياسات المرسومة".
     
ومن المرتقب فتح باب الترشيح لاختيار 40 عضوا في الفريق يتولّون مهامهم لثلاث سنوات.
     
وأرسى القرار المعتمد أسس "حوار سنوي عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي" بهدف "تشارك الممارسات الفضلى والعبر المستخلصة"، على أن يطلق الحوار الأول على هامش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في جنيف في 2026.

أخبار دولية

الأمم المتحدة

الذكاء الاصطناعي

LBCI التالي
سانا: قتيل بقصف اسرائيلي على جنوب سوريا
روبيو يبحث مع نظراء أوروبيين الحرب في أوكرانيا
LBCI السابق

