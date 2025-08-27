الأخبار
أربعة قتلى على الأقل في سوريا بقصف إسرائيلي
أخبار دولية
2025-08-27 | 00:00
أربعة قتلى على الأقل في سوريا بقصف إسرائيلي
قُتل في سوريا الثلاثاء أربعة أشخاص على الأقلّ، بينهم ثلاثة من عناصر الجيش السوري، في قصف إسرائيلي استهدف موقعين، أحدهما قرب العاصمة والثاني في جنوب البلاد، وفق ما أعلنت مصادر رسمية في دمشق التي ندّدت بـ"خرق فاضح" للقانون الدولي.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع السورية لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إنّ طائرة "مسيّرة إسرائيلية استهدفت أحد المساكن العسكرية التابعة للفرقة 44 في منطقة الحرجلي بناحية الكسوة بريف دمشق الغربي ممّا أدّى لسقوط 3 ضحايا من عناصر الفرقة".
وأتت هذه الغارة بعيد ساعات على إعلان وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن "استشهاد شاب جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي".
من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ القصف الإسرائيلي أوقع سبعة قتلى، ستة منهم قرب العاصمة دمشق.
