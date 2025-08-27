الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
27
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
27
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب يترأس الأربعاء "اجتماعا واسعا" بشأن غزة
أخبار دولية
2025-08-26 | 23:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ترامب يترأس الأربعاء "اجتماعا واسعا" بشأن غزة
يرأس الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأربعاء "اجتماعا واسعا" لمناقشة الوضع في غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب المتواصلة في القطاع منذ حوالى عامين، بحسب ما أعلن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف الثلاثاء.
وقال ويتكوف لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية الإخبارية "لدينا اجتماع هام في البيت الأبيض غدا (الأربعاء)، برئاسة الرئيس، ونعمل على وضع خطة شاملة للغاية لليوم التالي لانتهاء" الحرب في القطاع الفلسطيني المدمّر من جراء الحرب المتواصلة فيه بين إسرائيل وحركة حماس منذ ما يقرب من عامين.
ولم يدل الموفد الأميركي بأي تفاصيل إضافية بشأن هذا الاجتماع.
وأتى تصريح ويتكوف ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك "خطة لليوم التالي في غزة"، أي نهاية للحرب التي بدأت في تشرين الأول 2023 ولا تزال مستمرة.
وكان ترامب أذهل العالم في وقت سابق من هذا العام عندما اقترح أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة، وتُجلي سكانه البالغ عددهم مليوني نسمة، وتحوّل الشريط الساحلي الضيق إلى منتجع سياحي فخم.
أخبار دولية
يترأس
الأربعاء
"اجتماعا
واسعا"
التالي
أربعة قتلى على الأقل في سوريا بقصف إسرائيلي
الكوليرا يودي خلال شهر بحياة 68 لاجئا سودانيا في مخيم بتشاد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-30
الرئيس عون عرض مع بري في اجتماع "ممتاز" للأوضاع العامة وترأس اجتماعا أمنيا
أخبار لبنان
2025-05-30
الرئيس عون عرض مع بري في اجتماع "ممتاز" للأوضاع العامة وترأس اجتماعا أمنيا
0
أخبار دولية
2025-07-27
ترامب: على إسرائيل "إتخاذ قرار" بشأن الخطوات التالية في غزة
أخبار دولية
2025-07-27
ترامب: على إسرائيل "إتخاذ قرار" بشأن الخطوات التالية في غزة
0
أخبار دولية
2025-07-14
ترامب يأمل في التوصل إلى "تسوية" بشأن غزة خلال الأسبوع المقبل
أخبار دولية
2025-07-14
ترامب يأمل في التوصل إلى "تسوية" بشأن غزة خلال الأسبوع المقبل
0
أخبار دولية
2025-08-19
رؤساء أركان دول الناتو يعقدون اجتماعا عبر الفيديو الأربعاء بشأن أوكرانيا
أخبار دولية
2025-08-19
رؤساء أركان دول الناتو يعقدون اجتماعا عبر الفيديو الأربعاء بشأن أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:09
مقتل 13 "إرهابيا" في عمليات أمنية في جنوب شرق إيران
أخبار دولية
04:09
مقتل 13 "إرهابيا" في عمليات أمنية في جنوب شرق إيران
0
أخبار دولية
03:43
مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن عودة مفتشيها إلى إيران
أخبار دولية
03:43
مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن عودة مفتشيها إلى إيران
0
أخبار دولية
03:11
قتيلة وجريحان في ضربات روسية على خيرسون في جنوب أوكرانيا
أخبار دولية
03:11
قتيلة وجريحان في ضربات روسية على خيرسون في جنوب أوكرانيا
0
أخبار دولية
00:21
صاروخ "ستارشيب" العملاق ينطلق في رحلة تجريبية جديدة بعد سلسلة انتكاسات
أخبار دولية
00:21
صاروخ "ستارشيب" العملاق ينطلق في رحلة تجريبية جديدة بعد سلسلة انتكاسات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-08-25
في مصر... زهور الياسمين تذبل في مواجهة تغيّر المناخ
منوعات
2025-08-25
في مصر... زهور الياسمين تذبل في مواجهة تغيّر المناخ
0
أخبار لبنان
07:40
القوات اللبنانية: مواقف نعيم قاسم المتناقضة جذريا مع مصلحة لبنان العليا تشكل استمرارا للاعتداء الإيراني على السيادة
أخبار لبنان
07:40
القوات اللبنانية: مواقف نعيم قاسم المتناقضة جذريا مع مصلحة لبنان العليا تشكل استمرارا للاعتداء الإيراني على السيادة
0
أمن وقضاء
2025-08-21
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
أمن وقضاء
2025-08-21
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
0
أمن وقضاء
02:01
3 جرحى بإطلاق نار خلال حفل زفاف في شكا
أمن وقضاء
02:01
3 جرحى بإطلاق نار خلال حفل زفاف في شكا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:13
بلدية زحلة بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة: إعادة تأهيل مدخل المدينة
أخبار لبنان
03:13
بلدية زحلة بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة: إعادة تأهيل مدخل المدينة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية
تقارير نشرة الاخبار
14:11
مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
تطورات جديدة في ملف آثار كفرعبيدا… وزير الثقافة يتدخل لحماية التراث
تقارير نشرة الاخبار
14:05
تطورات جديدة في ملف آثار كفرعبيدا… وزير الثقافة يتدخل لحماية التراث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
أنتم عيدنا الـ40 وقصصكم وذكرياتكم عبر شاشتنا... #LBCI40
تقارير نشرة الاخبار
13:45
أنتم عيدنا الـ40 وقصصكم وذكرياتكم عبر شاشتنا... #LBCI40
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الرقمنة في وزارة الاقتصاد: من الشكوى إلى الاستيراد بلمسة زر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الرقمنة في وزارة الاقتصاد: من الشكوى إلى الاستيراد بلمسة زر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تل أبيب تواصل البحث عن سبل التعامل مع مقترح التسوية الأمنية تجاه لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تل أبيب تواصل البحث عن سبل التعامل مع مقترح التسوية الأمنية تجاه لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب
تقارير نشرة الاخبار
13:28
براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
وفد أميركيّ كبير في لبنان... نزع السلاح أولًا!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
وفد أميركيّ كبير في لبنان... نزع السلاح أولًا!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:50
إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان
أمن وقضاء
05:50
إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان
2
خبر عاجل
09:39
بعد كلام توم براك مع الصحفيين... رئاسة الجمهورية تأسف "للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها"
خبر عاجل
09:39
بعد كلام توم براك مع الصحفيين... رئاسة الجمهورية تأسف "للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها"
3
أخبار لبنان
06:11
بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية
أخبار لبنان
06:11
بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية
4
أمن وقضاء
10:26
بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات
أمن وقضاء
10:26
بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات
5
أخبار لبنان
14:07
جنبلاط بحث بشكل موسّع في ملف السويداء مع برّاك وتوافق على النقاط التالية
أخبار لبنان
14:07
جنبلاط بحث بشكل موسّع في ملف السويداء مع برّاك وتوافق على النقاط التالية
6
أمن وقضاء
11:06
في الأوزاعي... ضبط كمية من الأدوية المهربة داخل شقة سكنية وتوقيف أحد المتورطين
أمن وقضاء
11:06
في الأوزاعي... ضبط كمية من الأدوية المهربة داخل شقة سكنية وتوقيف أحد المتورطين
7
أخبار لبنان
10:12
السفارة الإيرانية تعليقاً على كلام براك في بعبدا: مُثيرة للشفقة تلك السياسات الأميركية الغارقة في التسلّط والعنجهية
أخبار لبنان
10:12
السفارة الإيرانية تعليقاً على كلام براك في بعبدا: مُثيرة للشفقة تلك السياسات الأميركية الغارقة في التسلّط والعنجهية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More