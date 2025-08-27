ترامب يترأس الأربعاء "اجتماعا واسعا" بشأن غزة



يرأس الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأربعاء "اجتماعا واسعا" لمناقشة الوضع في غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب المتواصلة في القطاع منذ حوالى عامين، بحسب ما أعلن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف الثلاثاء.



وقال ويتكوف لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية الإخبارية "لدينا اجتماع هام في البيت الأبيض غدا (الأربعاء)، برئاسة الرئيس، ونعمل على وضع خطة شاملة للغاية لليوم التالي لانتهاء" الحرب في القطاع الفلسطيني المدمّر من جراء الحرب المتواصلة فيه بين إسرائيل وحركة حماس منذ ما يقرب من عامين.



ولم يدل الموفد الأميركي بأي تفاصيل إضافية بشأن هذا الاجتماع.



وأتى تصريح ويتكوف ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك "خطة لليوم التالي في غزة"، أي نهاية للحرب التي بدأت في تشرين الأول 2023 ولا تزال مستمرة.



وكان ترامب أذهل العالم في وقت سابق من هذا العام عندما اقترح أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة، وتُجلي سكانه البالغ عددهم مليوني نسمة، وتحوّل الشريط الساحلي الضيق إلى منتجع سياحي فخم.