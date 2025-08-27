مقتل 13 "إرهابيا" في عمليات أمنية في جنوب شرق إيران

قتلت القوات الأمنية الإيرانية 13 مسلحا في عمليات نفذتها في جنوب شرق البلاد، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الأربعاء، مشيرا إلى أنهم ينتمون إلى مجموعة يشتبه بضلوعها في هجوم دامٍ على الشرطة.



ونقل التلفزيون عن بيان للحرس الثوري الإيراني "حتى الآن، قُتِل 13 إرهابيا وألقي القبض على آخرين" في عمليات أمنية في مدن إيرانشهر وخاش وسراوان بمحافظة سيستان بلوشستان الحدودية مع أفغانستان وباكستان.



وتعد هذه المحافظة من الأكثر فقرا في إيران، وتشهد اشتباكات متكررة بين قوات الأمن ومتمردين من الأقلية البلوشية أو مهرّبين.