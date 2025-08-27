الشرطة الإسرائيلية تعلن مصادرة 450 ألف دولار خلال مداهمة في الضفة الغربية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء أن قوات الأمن صادرت نحو 1,5 مليون شيكل (447 ألف دولار) خلال مداهمة نفذتها في رام الله الثلاثاء، واستهدفت محل صرافة قالت إنه يقوم بتحويل أموال الى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وداهمت هذه القوات الثلاثاء محل صرافة وسط رام الله في الضفة الغربية المحتلة، تخللها إطلاق نار أوقع، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، 27 إصابة.



وتنفذ إسرائيل مداهمات متكررة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وارتفعت وتيرتها عقب اندلاع الحرب مع حماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023. لكن التوغلات في وسط مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية، تُعد نادرة نسبيا.



وقال متحدث باسم الشرطة في بيان إن شرطة حرس الحدود والجيش "داهموا محل صرافة في قلب رام الله كان يُستخدم لتحويل الأموال إلى منظمة حماس الإرهابية".



وأضاف أن "القوات صادرت مبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية والمحلية"، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1,528 مليون شيكل، من بينها أوراق نقدية أميركية وأوروبية وأردنية وغيرها.

