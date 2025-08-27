مصرع تسعة أشخاص جراء سيول في شمال السودان

قضى تسعة أشخاص في شمال السودان جراء انهيار منازل، بعد أن تحولت أمطار موسمية غزيرة إلى سيول تسببت في توقف حركة المرور فيما لا تزال تحاصر عددا من أحياء المدينة.



وقال مصدر في الدفاع المدني طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس الأربعاء "لقي تسعة أشخاص حتفهم نتيجة انهيار منازلهم في مدينة الدامر بولاية نهر النيل" شمال العاصمة الخرطوم، مضيفا أن "المياه ما زالت تحاصر خمسة من أحياء المدينة".



وهطلت أمطار غزيرة في شمال السودان الثلاثاء تحول بعضها إلى فيضانات وسيول غمرت أجزاء من الطريق الذي يصل بين الخرطوم وعطبرة بولاية نهر النيل.

