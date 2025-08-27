الكرملين: أي لقاء بين بوتين وزيلينسكي يجب التحضير له بشكل جيد

أكد الكرملين أنّ أي لقاء بين الرئيسين الروسيّ والأوكرانيّ يتطلب تحضيرًا جيدًا، ما يقلّص احتمالات انعقاد اجتماع بين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي في أي وقت قريب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوسائل إعلام، في اتصال مقتضب إنّ كبار المفاوضين الروس والأوكرانيين على اتصال، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لإجراء مفاوضات.

وشدد الكرملين على أنّ روسيا تعارض نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن رغبة موسكو في منع أي وجود عسكريّ لبلدان حلف شمال الأطلسيّ في أوكرانيا كان في مقدم الأسباب التي أدت الى اندلاع الحرب.