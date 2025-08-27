الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكرملين: أي لقاء بين بوتين وزيلينسكي يجب التحضير له بشكل جيد

أخبار دولية
2025-08-27 | 06:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكرملين: أي لقاء بين بوتين وزيلينسكي يجب التحضير له بشكل جيد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الكرملين: أي لقاء بين بوتين وزيلينسكي يجب التحضير له بشكل جيد

أكد الكرملين أنّ أي لقاء بين الرئيسين الروسيّ والأوكرانيّ يتطلب تحضيرًا جيدًا، ما يقلّص احتمالات انعقاد اجتماع بين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي في أي وقت قريب.

     

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوسائل إعلام، في اتصال مقتضب إنّ كبار المفاوضين الروس والأوكرانيين على اتصال، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لإجراء مفاوضات.

     

وشدد الكرملين على أنّ روسيا تعارض نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن رغبة موسكو في منع أي وجود عسكريّ لبلدان حلف شمال الأطلسيّ في أوكرانيا كان في مقدم الأسباب التي أدت الى اندلاع الحرب.

آخر الأخبار

أخبار دولية

بوتين

وزيلينسكي

التحضير

LBCI التالي
عراقجي: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخلوا إيران بموافقة من المجلس الأعلى للأمن القوميّ
مصرع تسعة أشخاص جراء سيول في شمال السودان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-07-25

الكرملين يستبعد عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي خلال 30 يوما

LBCI
أخبار دولية
2025-08-13

ترامب: أود لقاء بوتين وزيلينسكي إذا سار اجتماعي الأول مع بوتين على نحو جيد

LBCI
أخبار دولية
2025-07-22

وزير الخارجية الفرنسي: محادثات روسيا وأوكرانيا يجب أن تفضي إلى لقاء بين بوتين وزيلينسكي

LBCI
أخبار دولية
2025-08-22

لافروف: لا لقاء مرتقبًا بين بوتين وزيلينسكي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:31

الصين: لن نشارك في محادثات نزع الأسلحة النووية مع واشنطن وموسكو

LBCI
أخبار دولية
08:22

تركيا تندد باعتراف نتنياهو بالإبادة الأرمنية

LBCI
أخبار دولية
07:55

ويتكوف: العمل جار على وضع خطة شاملة لليوم التالي للحرب في غزة

LBCI
أخبار دولية
07:07

عراقجي: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخلوا إيران بموافقة من المجلس الأعلى للأمن القوميّ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-21

ياسين للـLBCI: أؤمن بأن السلاح سيُسلَّم ولن يُنزع بالقوّة

LBCI
آخر الأخبار
08:20

أمين عام “حزب الكتائب” سيرج داغر للـLBCI: الرئيس بري مع حصر السلاح باعترافه فلا من أحد داعم لسلاح المقاومة

LBCI
أخبار دولية
2025-08-25

بالصور - جرافات إسرائيلية تقتلع مئات الأشجار في قرية فلسطينية بالضفة الغربية

LBCI
أخبار لبنان
04:37

نقابة المالكين: حقوقنا خط أحمر لن نسمح بتجاوزه بعد اليوم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:55

ويتكوف: العمل جار على وضع خطة شاملة لليوم التالي للحرب في غزة

LBCI
أخبار لبنان
06:45

اعتصام لأهالي المعتقلين أمام سجن رومية للمطالبة بإطلاق موقوفي الثورة السورية

LBCI
أخبار لبنان
06:04

نواب يتقدّمون بشكوى جزائية ضد نعيم قاسم بعد تصريحات مثيرة للجدل

LBCI
آخر الأخبار
04:33

براك يلغي زيارته إلى مدينة الخيام في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
03:23

افرام من بعبدا: مصلحة الشعب اللبنانيّ تقوم على توحيد السلاح تحت إمرة الجيش

LBCI
أخبار لبنان
03:13

بلدية زحلة بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة: إعادة تأهيل مدخل المدينة

LBCI
أخبار لبنان
02:46

الحجار في العيد الثمانين للأمن العام: لبنان أمام مرحلة مفصلية وهو بحاجة إلى أبنائه جميعهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

تطورات جديدة في ملف آثار كفرعبيدا… وزير الثقافة يتدخل لحماية التراث

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:39

بعد كلام توم براك مع الصحفيين... رئاسة الجمهورية تأسف "للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها"

LBCI
أمن وقضاء
10:26

بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات

LBCI
أخبار لبنان
14:07

جنبلاط بحث بشكل موسّع في ملف السويداء مع برّاك وتوافق على النقاط التالية

LBCI
أمن وقضاء
11:06

في الأوزاعي... ضبط كمية من الأدوية المهربة داخل شقة سكنية وتوقيف أحد المتورطين

LBCI
أخبار لبنان
10:12

السفارة الإيرانية تعليقاً على كلام براك في بعبدا: مُثيرة للشفقة تلك السياسات الأميركية الغارقة في التسلّط والعنجهية

LBCI
أخبار لبنان
03:20

أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك

LBCI
حال الطقس
03:17

طقس حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار تدريجي في الأيام المقبلة...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More