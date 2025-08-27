تركيا تندد باعتراف نتنياهو بالإبادة الأرمنية

نددت الخارجية التركية بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترف فيها بـ"إبادة" الأرمن، معتبرة أنها مجرّد محاولة لصرف الأنظار عمّا يجري في غزة.وقالت الخارجية إن "تصريح نتانياهو بشأن أحداث العام 1915 محاولة لاستغلال مآسي الماضي لأسباب سياسية. يحاول نتانياهو.. التغطية على الجرائم التي ارتكبها هو وحكومته".