الصين: لن نشارك في محادثات نزع الأسلحة النووية مع واشنطن وموسكو
أخبار دولية
2025-08-27 | 08:31
الصين: لن نشارك في محادثات نزع الأسلحة النووية مع واشنطن وموسكو
أكدت الصين أنها لن تشارك في محادثات نزع الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة وروسيا، بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في إشراك بكين في المفاوضات.
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "أعتقد أن نزع الأسلحة النووية هدف كبير جدا. لكن روسيا مستعدة للقيام بذلك وأعتقد أن الصين ستكون مستعدة أيضا".
وأضاف: "لا يمكننا السماح بانتشار الأسلحة النووية. علينا وقف الأسلحة النووية".
ولدى سؤاله عن تصريحات ترامب، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية غو جياكون إن التوقع من الصين أن تشارك في مفاوضات ثلاثية لنزع الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة وروسيا هو أمر "غير منطقي وغير واقعي".
وقال للصحافيين إن "الصين والولايات المتحدة غير متساويتين إطلاقا في ما يتعلق بالإمكانات النووية".
وأضاف: "على البلدان التي تملك أكبر ترسانة نووية أن تتحمّل بجديّة مسؤوليتها الخاصة والأساسية في ما يتعلق بنزع الأسلحة النووية".
