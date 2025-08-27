الشرع إلتقى وفدًا ضم مديري ورؤساء تحرير مؤسسات إعلامية بينها الـLBCI... وعرض رؤيته للحل في لبنان

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أنه يريد فتح صفحة تاريخية جديدة مع لبنان، تقوم على تجاوز إرث الماضي السلبي.والشرع الذي التقى قبل ثلاثة أيام وفداً إعلامياً عربياً، ضم مديري ورؤساء تحرير مؤسسات إعلامية، بينها الـ LBCI عرض رؤيته للحل في لبنان، وعلاقته مع مكوناته.