مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن وصول مفتشيه إلى موقع نووي ايراني

بدأ مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملهم الأربعاء في موقع بوشهر، محطة الطاقة النووية الرئيسية في إيران، بحسب ما أعلن مديرها رافائيل غروسي.



وقال غروسي للصحافيين في واشنطن: "إنهم هناك الآن. اليوم يتفقدون محطة بوشهر". وهذا أول فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعود إلى إيران منذ أن علّقت طهران تعاونها مع الوكالة الأممية مطلع تموز عقب الحرب التي شنّتها إسرائيل.