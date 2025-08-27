الأخبار
حماس تتهم واشنطن بالانحياز لاسرائيل قبل اجتماع في البيت الأبيض بشأن غزة

أخبار دولية
2025-08-27 | 14:37
حماس تتهم واشنطن بالانحياز لاسرائيل قبل اجتماع في البيت الأبيض بشأن غزة

اتهمت حركة حماس الإدارة الأميركية بالانحياز لاسرائيل، قبيل اجتماع يعقده الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء في البيت الأبيض لبحث ما سيحدث في اليوم التالي لانتهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو عامين.
     
وعبر القيادي في الحركة عزت الرشق في بيان صحافي عن "استغراب" الحركة لتصريحات أدلى بها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وحمل فيها حماس مسؤولية عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
     
وقال الرشق: "لا يمكن فهم هذه المواقف إلا في سياق سياسة الانحياز الأميركي للاحتلال الفاشي، والغطاء الذي تمنحه الإدارة الأميركية لمجرم الحرب بنيامين نتنياهو لتمكينه من المضي في جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة".
     

