إسرائيل تشن ضربات على ثكنات عسكرية سابقة للجيش السوري في ريف دمشق

أعلن مصدران بالجيش السوري وقناة الإخبارية التلفزيونية أن إسرائيل شنت اليوم الأربعاء سلسلة غارات على ثكنات عسكرية سابقة في الكسوة بريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك في ثاني هجوم خلال 24 ساعة.



وكانت منطقة الكسوة وجبل المانع من أهم المواقع العسكرية التي استخدمتها فصائل موالية لإيران في عهد بشار الأسد.



وصعدت إسرائيل من توغلاتها في جنوب سوريا، وتتزامن الغارات الأخيرة مع محادثات أمنية بين إسرائيل وسوريا بهدف التوصل إلى اتفاق لخفض التوترات.