مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب عقد إجتماعًا بشأن غزة مع بلير وكوشنر

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترأس اليوم الأربعاء اجتماعًا بشأن الحرب في غزة حضره رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ومبعوث ترامب السابق للشرق الأوسط جاريد كوشنر.



وقال المسؤول لرويترز إن ترامب وكبار المسؤولين في البيت الأبيض وبلير وكوشنر ناقشوا كل جوانب ملف غزة، بما في ذلك زيادة تسليم المساعدات الغذائية وأزمة الرهائن وخطط ما بعد الحرب.



ووصف المسؤول الجلسة بأنها "مجرد اجتماع سياسي" من النوع الذي يعقده ترامب وفريقه بشكل متكرر.



وكان كوشنر، وهو زوج إيفانكا ابنة ترامب، مستشارًا رئيسيًا في البيت الأبيض في فترة ولاية ترامب الأولى في قضايا الشرق الأوسط. كما نشط بلير، الذي كان رئيسًا للوزراء خلال حرب العراق عام 2003، في قضايا الشرق الأوسط.