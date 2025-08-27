زيلينسكي يعلن عن لقاء أوكراني-أميركي الجمعة في نيويورك

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أن أعضاء من إدارته سيجتمعون بمسؤولين أميركيين في نيويورك الجمعة في سياق الجهود المبذولة لإنهاء الحرب مع روسيا.



وكان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف قد كشف للإعلام الأميركي في وقت سابق أنه سيلتقي بممثّلين أوكرانيين هذا الأسبوع.



وقال زيلينسكي في إحاطته اليومية عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "ستعقد الجمعة اجتماعات في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية مع فريق الرئيس بعد اجتماعات في سويسرا الخميس".



وأشار زيلينسكي إلى أن مدير مكتبه أندري يرماك ووزير الدفاع السابق رستم عمروف شاركا في مباحثات وساطة أجريت في قطر الثلاثاء وعقدت لقاءات إضافية الأربعاء في السعودية.



وفي الأسابيع الأخيرة، تسارعت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب عقب قمّة جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي دونالد ترامب في ألاسكا تلاها اجتماع في واشنطن بين ترامب وزيلينكسي برفقة الحلفاء الأوروبيين.



وأعرب الرئيس الأميركي عن رغبته في تنظيم لقاء وجاهي بين نظيريه الروسي والأوكراني، لكن لم يحرز أي تقدم على هذا الصعيد.



وقبل إبرام أي اتفاق سلام، تسعى أوكرانيا إلى الاستحصال على ضمانات أمنية من الغرب تحول دون وقوع أيّ هجوم روسي آخر في المستقبل.



والأربعاء، قال زيلينسكي إنه "تلمس إشارات فظة وسلبية جدًا من موسكو بشأن المفاوضات".



وهو دعا إلى ممارسة "ضغوطات لإجبار روسيا على القيام بخطوات فعلية".