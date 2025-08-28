زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال غرب منغوليا

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بقوة 5.5 درجات ضرب شمال غرب منغوليا.



وذكر المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.