مجموعة بحثية: تنظيف موقع إيراني من المرجح أن يمحو أي دليل على عمل لتطوير سلاح نووي

كشفت مجموعة بحثية أن إيران بدأت عملية تنظيف سريعة في موقع نووي في شمال طهران تعرض لضربات جوية إسرائيلية وهو ما من المرجح أن يمحو الأدلة على أي عمل لتطوير أسلحة نووية.



وأشار "معهد العلوم والأمن الدولي" الى أن صور الأقمار الاصطناعية "تظهر جهودا كبيرة من جانب إيران لإزالة المباني المتضررة أو المدمرة بسرعة، ومن المرجح أن تكون هذه الجهود تهدف إلى محو أثر أي شيء يدينها ويرتبط بأنشطة أبحاث أو تطوير أسلحة نووية".



والمعهد هو مجموعة بحثية مستقلة تركز على وقف انتشار الأسلحة النووية ويرأسه ديفيد أولبرايت المفتش النووي السابق بالأمم المتحدة.



ويأتي التقرير الخاص بموقع "موجده" في الوقت الذي تجري فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات في طهران بشأن استئناف عمليات التفتيش التي تعطلت بسبب الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وإيران في الفترة من 13 إلى 24 زيران والضربات التي شنتها الولايات المتحدة في 22 حزيران على المنشآت النووية الرئيسية الثلاث في البلاد.



وذكر تقرير المعهد أن إسرائيل قصفت مرتين موقع موجده، المعروف أيضا باسم لاويزان 2، المجاور لجامعة مالك الأشتر في 18 حزيران خلال العملية التي شملت مئات الأهداف في كل أنحاء إيران.



وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رصدت وجود رابط مباشر بين موجده و"خطة آماد"، وهو برنامج لتطوير الأسلحة النووية خلصت الوكالة والمخابرات الأميركية بشكل منفصل إلى أنه انتهى في عام 2003.



وأوضح التقرير أن الغارة الإسرائيلية الأولى على موجده أصابت مبان عدة، أحدها مرتبط بمعهد الفيزياء التطبيقية، وآخر يشتبه في صلته بمجموعة "شهيد كريمي" التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات لعملها في مشاريع متعلقة بالصواريخ والمتفجرات.



وتتبع المجموعة "منظمة الأبحاث والابتكار الدفاعي" التي تعتبرها الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الخليفة المباشر لخطة آماد.



وأشار التقرير الى أن الغارة الإسرائيلية الثانية دمرت مبنى معهد الفيزياء التطبيقية وألحقت أضرارا بمبنى أمني ودمرت ورشة، وفقا لصورة أقمار اصطناعية التقطتها شركة ماكسار تكنولوجيز في 20 يونيو حزيران.



وذكر التقرير أن صورة التُقطت في الثالث من تموز أظهرت بدء أعمال التنظيف وإزالة الأنقاض. وأظهرت صور التُقطت في 19 آب هدم مبنى معهد الفيزياء التطبيقية والورشة وإزالة الأنقاض بالكامل وكذلك المبنى المشتبه في أنه كان يضم مجموعة شهيد كريمي.



وجاء في التقرير: "يبدو أن عمل إيران سريعا لهدم هذه المباني المهمة وإزالة أنقاضها يهدف إلى تطهير الموقع والحد من إمكانية إجراء أي تفتيش مستقبلي للحصول على أدلة" على أنشطة تتعلق بالأسلحة النووية.