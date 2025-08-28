الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مجموعة بحثية: تنظيف موقع إيراني من المرجح أن يمحو أي دليل على عمل لتطوير سلاح نووي
أخبار دولية
2025-08-28 | 02:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مجموعة بحثية: تنظيف موقع إيراني من المرجح أن يمحو أي دليل على عمل لتطوير سلاح نووي
كشفت مجموعة بحثية أن إيران بدأت عملية تنظيف سريعة في موقع نووي في شمال طهران تعرض لضربات جوية إسرائيلية وهو ما من المرجح أن يمحو الأدلة على أي عمل لتطوير أسلحة نووية.
وأشار "معهد العلوم والأمن الدولي" الى أن صور الأقمار الاصطناعية "تظهر جهودا كبيرة من جانب إيران لإزالة المباني المتضررة أو المدمرة بسرعة، ومن المرجح أن تكون هذه الجهود تهدف إلى محو أثر أي شيء يدينها ويرتبط بأنشطة أبحاث أو تطوير أسلحة نووية".
والمعهد هو مجموعة بحثية مستقلة تركز على وقف انتشار الأسلحة النووية ويرأسه ديفيد أولبرايت المفتش النووي السابق بالأمم المتحدة.
ويأتي التقرير الخاص بموقع "موجده" في الوقت الذي تجري فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات في طهران بشأن استئناف عمليات التفتيش التي تعطلت بسبب الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وإيران في الفترة من 13 إلى 24 زيران والضربات التي شنتها الولايات المتحدة في 22 حزيران على المنشآت النووية الرئيسية الثلاث في البلاد.
وذكر تقرير المعهد أن إسرائيل قصفت مرتين موقع موجده، المعروف أيضا باسم لاويزان 2، المجاور لجامعة مالك الأشتر في 18 حزيران خلال العملية التي شملت مئات الأهداف في كل أنحاء إيران.
وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رصدت وجود رابط مباشر بين موجده و"خطة آماد"، وهو برنامج لتطوير الأسلحة النووية خلصت الوكالة والمخابرات الأميركية بشكل منفصل إلى أنه انتهى في عام 2003.
وأوضح التقرير أن الغارة الإسرائيلية الأولى على موجده أصابت مبان عدة، أحدها مرتبط بمعهد الفيزياء التطبيقية، وآخر يشتبه في صلته بمجموعة "شهيد كريمي" التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات لعملها في مشاريع متعلقة بالصواريخ والمتفجرات.
وتتبع المجموعة "منظمة الأبحاث والابتكار الدفاعي" التي تعتبرها الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الخليفة المباشر لخطة آماد.
وأشار التقرير الى أن الغارة الإسرائيلية الثانية دمرت مبنى معهد الفيزياء التطبيقية وألحقت أضرارا بمبنى أمني ودمرت ورشة، وفقا لصورة أقمار اصطناعية التقطتها شركة ماكسار تكنولوجيز في 20 يونيو حزيران.
وذكر التقرير أن صورة التُقطت في الثالث من تموز أظهرت بدء أعمال التنظيف وإزالة الأنقاض. وأظهرت صور التُقطت في 19 آب هدم مبنى معهد الفيزياء التطبيقية والورشة وإزالة الأنقاض بالكامل وكذلك المبنى المشتبه في أنه كان يضم مجموعة شهيد كريمي.
وجاء في التقرير: "يبدو أن عمل إيران سريعا لهدم هذه المباني المهمة وإزالة أنقاضها يهدف إلى تطهير الموقع والحد من إمكانية إجراء أي تفتيش مستقبلي للحصول على أدلة" على أنشطة تتعلق بالأسلحة النووية.
أخبار دولية
إيران
تنظيف
موقع نووي
ضربات جوية إسرائيلية
سلاح نووي
التالي
وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا تعمل في كل ميادين القتال ليل نهار من أجل أمن إسرائيل
فصل موظفين من مايكروسوفت بعد احتجاجهما على علاقات الشركة مع إسرائيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-06-13
هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: نحتاج إلى تنظيف الإشعاعات داخل موقع نطنز ومن ثم تقييم الأضرار
آخر الأخبار
2025-06-13
هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: نحتاج إلى تنظيف الإشعاعات داخل موقع نطنز ومن ثم تقييم الأضرار
0
أخبار دولية
2025-06-21
بوتين: لا دليل على نية إيرانية لامتلاك أسلحة نووية
أخبار دولية
2025-06-21
بوتين: لا دليل على نية إيرانية لامتلاك أسلحة نووية
0
أخبار دولية
2025-06-26
ترامب: لم يتم إخراج أي شيء من الموقع النووي الإيراني
أخبار دولية
2025-06-26
ترامب: لم يتم إخراج أي شيء من الموقع النووي الإيراني
0
آخر الأخبار
2025-06-26
ترامب على منصة تروث سوشيال: لم يتم إخراج أي شيء من الموقع النووي الإيراني
آخر الأخبار
2025-06-26
ترامب على منصة تروث سوشيال: لم يتم إخراج أي شيء من الموقع النووي الإيراني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:03
روسيا: تدمير 102 مسيرة أوكرانية استهدفت ما لا يقل عن 7 مناطق
أخبار دولية
03:03
روسيا: تدمير 102 مسيرة أوكرانية استهدفت ما لا يقل عن 7 مناطق
0
أخبار دولية
02:55
أوكرانيا تعلن تنفيذ هجوم على مصفاتين للنفط في روسيا خلال الليل
أخبار دولية
02:55
أوكرانيا تعلن تنفيذ هجوم على مصفاتين للنفط في روسيا خلال الليل
0
أخبار دولية
02:47
وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا تعمل في كل ميادين القتال ليل نهار من أجل أمن إسرائيل
أخبار دولية
02:47
وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا تعمل في كل ميادين القتال ليل نهار من أجل أمن إسرائيل
0
أخبار دولية
02:01
فصل موظفين من مايكروسوفت بعد احتجاجهما على علاقات الشركة مع إسرائيل
أخبار دولية
02:01
فصل موظفين من مايكروسوفت بعد احتجاجهما على علاقات الشركة مع إسرائيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:20
معلومات للـLBCI: بري قال أمس أمام زواره إن من يضرب الجيش اللبناني بوردة "كلب ابن كلب" وهذا موقف ثنائي "أمل" وحزب الله
خبر عاجل
04:20
معلومات للـLBCI: بري قال أمس أمام زواره إن من يضرب الجيش اللبناني بوردة "كلب ابن كلب" وهذا موقف ثنائي "أمل" وحزب الله
0
صحف اليوم
23:53
مصدر سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: بري سيقترح تدخلا عربيا لإعطاء دفع للوضع اللبناني
صحف اليوم
23:53
مصدر سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: بري سيقترح تدخلا عربيا لإعطاء دفع للوضع اللبناني
0
موضة وجمال
2025-05-31
تأهل ملكة جمال لبنان ضمن Top 40 في حفل انتخاب ملكة جمال العالم 2025
موضة وجمال
2025-05-31
تأهل ملكة جمال لبنان ضمن Top 40 في حفل انتخاب ملكة جمال العالم 2025
0
أخبار لبنان
2025-05-18
الرئيس عون يهنئ البابا لاوون الرابع عشر
أخبار لبنان
2025-05-18
الرئيس عون يهنئ البابا لاوون الرابع عشر
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:23
"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني
أخبار لبنان
04:23
"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني
0
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
0
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
0
أمن وقضاء
13:35
في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني
أمن وقضاء
13:35
في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل تعود فيروز إلى دمشق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل تعود فيروز إلى دمشق؟
0
أخبار دولية
13:31
إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا
أخبار دولية
13:31
إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:30
متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
2
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
3
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
4
أخبار لبنان
23:35
للمرة الأخيرة... مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على التمديد لليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026
أخبار لبنان
23:35
للمرة الأخيرة... مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على التمديد لليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026
5
أخبار دولية
01:03
إنزال جوي إسرائيلي في موقع عسكري قرب دمشق بعد استهدافه بغارات
أخبار دولية
01:03
إنزال جوي إسرائيلي في موقع عسكري قرب دمشق بعد استهدافه بغارات
6
أخبار لبنان
02:34
الريجي: ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في طرابلس وعكار
أخبار لبنان
02:34
الريجي: ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في طرابلس وعكار
7
صحف اليوم
06:13
بري لـ“الشرق الأوسط”: أتانا الأميركيون بعكس ما وعدونا به
صحف اليوم
06:13
بري لـ“الشرق الأوسط”: أتانا الأميركيون بعكس ما وعدونا به
8
اسرار
23:45
أسرار الصحف 28-8-2025
اسرار
23:45
أسرار الصحف 28-8-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More