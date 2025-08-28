وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا تعمل في كل ميادين القتال ليل نهار من أجل أمن إسرائيل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية تعمل "ليل نهار" وفي كل مكان يقتضيه أمن البلاد، وذلك عقب تقارير إعلامية سورية عن عملية إنزال جوي إسرائيلية ليل الأربعاء في موقع عسكري قرب دمشق بعد استهدافه بغارات.



وكتب كاتس على "إكس": "قواتنا تعمل في كل ميادين القتال ليل نهار، من أجل أمن إسرائيل"، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.